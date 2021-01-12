Экс-директора строительной компании будут судить за мошенничество из-за долгостроя в Красноярске

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение в адрес бывшего директора ООО «Строительная компания “Консоль”». Главу компании обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, директор строительной организации заключала договоры долевого строительства для возведения четырех домов в Красноярске, но не выполнила своих обязательств.

Пострадали 280 человек, которым был причинен ущерб общей суммой в 530 млн руб.

«Вопреки интересам дольщиков она совершила заведомо невыгодную для предприятия сделку, денежные средства участников долевого строительства использовала не по целевому назначению»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд. Максимальное наказание по статьям — лишение свободы на 10 лет.

Даниил Тарабукин