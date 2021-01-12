В Ярославской области вокруг Плещеева озера создают современную экотропу

В городе Переславле-Залесском Ярославской области в рамках концепции, направленной на развитие экотуризма в нацпарке «Плещеево озеро» будет создана экологическая туристическая тропа протяженностью около 50 км, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что работы по разработке концепции ведутся на основании соглашения между правительством региона, администрацией Переславля-Залесского и фондом «Дом.РФ». Соглашение было подписано в конце 2020 года.

Экотропа будет проходить по берегам Плещеева озера. По ней можно будет совершать пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки. Также она предназначена для проведения наблюдений за животными и растениями. На тропе планируется устройство смотровых площадок и зон для проведения фотосъемок и селфи.

Антон Антонов