Больше половины временных строительных конструкций в Перми эксплуатируется с нарушениями

В Перми большинство временных строительных конструкций возведено и эксплуатируется с нарушениями техники безопасности. Это показала проверка, проведенная сотрудниками административно-технической инспекции, сообщается на сайте мэрии.

Массовые проверки состояния временных конструкций начались после того, как в минувшую субботу обрушилось строительное перекрытие возле дома на улице Краснова, что привело к гибели женщины. После этого ЧП в отставку был отправлен глава краевого фонда капремонта, а СУ СКР возбудило уголовное дело.

Временные строительные конструкции уже проверили во всех районах Перми. Из 86 объектов выявлены нарушения в содержании пешеходных проходов (галерей у строительных площадок и объектов реконструкции) на 53 объектах — это 62% от числа всех обследованных конструкций.

По всем фактам зафиксированных нарушений направлены уведомления об устранении в адрес балансодержателей и заказчиков работ. Если нарушения не устранят, материалы проверки направят в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.