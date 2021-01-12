Елена Бакуменко: «Мы не стали дожидаться, пока коронавирус задавит бизнес» Управляющий региональным операционным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко рассказала об итогах 2020 года в банковской сфере, поддержке МСБ и трансформации бизнеса в условиях карантина.

– Как для банка «Открытие» прошел 2020 год? С каким итогами вы подходите к его завершению?

– В целом, для банковской системы 2020 год был неплохим. Нас включили в перечень отраслей, непрерывного цикла работы, обеспечивающих жизнедеятельность страны, поэтому мы продолжали работать – как энергетики, медицина и прочее. Да, во втором квартале спрос немного упал, но уже в третьем квартале он восстановился, а в четвертом – цифры оказались даже лучше, чем в конце 2019 года. Краснодарский край в этом плане – не исключение.

Если в целом в банковской системе пассивы в среднем в течение 2020 года выросли на 5%, то наши пассивные портфели даже по физическим лицам росли на 9%. В корпоративном сегменте пассивная база увеличилась еще больше: например, по МСБ рост составил 60%. Сейчас наш пассивный портфель составляет почти 29 млрд руб. – это на 30% больше, чем в конце 2019 года.

Кредитный портфель, несмотря на пандемию и сложную ситуацию в стране, также продолжал расти. Сейчас он составляет 21,3 млрд руб., увеличившись за год на 20%.

– За счет чего произошел такой рост в сегменте малого и среднего бизнеса? И как вообще вы поддерживали клиентов МСБ во время карантина?

– Если брать все сегменты предпринимательства, то малый бизнес, конечно же, оказался наиболее уязвим к сложившейся ситуации. Мы не стали дожидаться, пока коронавирус задавит бизнес и выработали собственные меры поддержки. Участвовали во всех государственных программах – и реструктуризация кредитов, и кредиты под 0% на заработные платы и др. Но самое интересное, что мы не видели какого-то ажиотажа, чтобы все ринулись и начали требовать эти меры поддержки.

Кроме того, запустили собственные программы поддержки малого бизнеса. Одна из них – «Поставьте на паузу свои расходы, а не бизнес», которая позволила поддержать малый бизнес с точки зрения расходов на расчетно-кассовое обслуживание. У нас были собственные программы реструктуризации, продолжительность которых, в отличие от государственных, составляла не шесть, а 12 месяцев. Также были программы, запущенные совместно с Фондом развития бизнеса Краснодарского края.

Все эти меры поддержки: и государственные, и внутрибанковские – позволили показать малому и среднему бизнесу те результаты, которые мы видим к концу года. Сейчас количество открытых счетов, несмотря на пандемию, соответствует показателям 2019 года, а в целом активная клиентская база увеличилась на 15%. Это говорит о том, что малый и средний бизнес у нас очень живучий в стране.

– У каких направлений дела шли хорошо во время пандемии?

– Во-первых, все отрасли, связанные с медициной и здравоохранением, чувствовали себя хорошо: частные медцентры, фармакология, аптеки. Кроме того, росли производители и продавцы средств индивидуальной защиты, санитайзеров, антисептиков. Строительная отрасль росла, а также сопутствующие с ней – например, торговля металлом. Розничная торговля поднялась за счет того, что хуже стали работать рестораны и кафе, поэтому продовольственные магазины получили больший наплыв людей. Хорошо дела шли у энергетиков, у поставщиков любых интернет-услуг и, конечно же, в интернет-торговле.

Те розничные магазины, которые должны были закрыться, но успели перестроиться на дистанционные каналы продаж, стали чувствовать себя гораздо лучше и вообще не потеряли в выручке. Все оказалось не так плохо, как этого боялись: многие виды бизнеса смогли перестроиться в существующих реалиях и дела у них пошли даже лучше, чем раньше.

– По вашим оценкам, когда ситуация восстановится и начнется рост экономики?

– Наши аналитики полагали, что самое глубокое падение экономики придется на второй квартал 2020 года, но оно продолжалось еще и в третьем квартале. Предполагалось, что к четвертому кварталу экономика восстановится. Да, в полной мере этого не произошло, но уже сейчас видно, что вторая волна коронавируса влияет на экономику не так сильно: нет локдауна и тех ограничений, которые вводили весной. Сейчас мы прогнозируем, что восстановление экономики произойдет ко второму кварталу 2021 года, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире в целом.

Мы предполагаем, что заболеваемость будет снижаться за счет формирования естественного иммунитета, а также начала вакцинации. Основные ограничения, которые сейчас действуют, будут сняты или ослаблены ко второму кварталу 2021 года. Правда, произойдет это не везде. Индустрия развлечений, туризм, пассажирские перевозки даже в 2021 году не выйдут на уровень 2019 года. С большой долей вероятности спрос на эти услуги восстановится только в 2022-2023гг. Но в целом, если мы говорим об экономике, в 2021 году уже будет рост.

– Тем не менее, сейчас много говорят о снижении покупательской способности. Кроме того, заканчивается программа кредитных каникул. Нет ли у вас опасений, что это может спровоцировать рост кредиторской задолженности?

– Действительно высказывались опасения, что из-за роста выдачи кредитов наличными, из-за бурного роста ипотеки, а также из-за того, что многие теряли работу, может возникнуть сложная ситуация. Парадоксально, но сейчас просрочка не растет, особенно, по ипотеке. Потребители понимают, что залогом в банке является та квартира, в которой они живут. Если ты перестаешь платить, то квартиру забирают и продают. И это дисциплинирует людей и останавливает от роста просрочки.

– В 2020 году была запущена программа ипотеки с господдержкой. Как ее введение сказалось на количестве выдаваемых ипотечных займов в банке «Открытие»?

– У нас в этом году очень серьезно вырос уровень продаж именно по ипотеке – в 2,25 раза по сравнению с прошлым годом. Если в 2019 году мы выдали кредиты на 1,8 млрд руб., то в этом году это уже более 4 млрд руб.

В первую очередь это произошло благодаря рекордно низким ставкам. Еще не так давно мы кредитовали потребителей под 12%, а сейчас ставка составляет 5,99%. По программе семейной ипотеке она еще ниже – 4,7%. Более того, мы пошли дальше и теперь можем рефинансировать ранее оформленные кредиты на общих условиях под ту же самую процентную ставку. Люди понимают, что такие низкие ставки будут не всегда, и что уже нет смысла откладывать решение квартирного вопроса, поэтому в этом году бум ипотеки.

Почему мы не боимся ипотечного пузыря? В Европе, когда случился ипотечный кризис, объем выданных жилищных займов достигал 30% ВВП, в США – около 90%. У нас же это всего 8%, поэтому нам до пузыря еще очень далеко.

– Какие еще розничные продукты сегодня набирают популярность у населения?

– Из розничных продуктов основные – это кредиты наличными и ипотека. Мы также можем говорит о растущей популярности карт – дебетовых и кредитных. Во всех банках есть большой спрос на эти продукты, потому что очень многие уходят от использования наличных. Во-первых, карты позволяют рассчитываться безопасно, а во-вторых – дополнительные бонусы: у кого-то мили, кого-то рубли. Я считаю, что если есть возможность получать дополнительный доход, то наверно неправильно ею не воспользоваться.

Все знают, что из-за низкой ключевой ставки, стали низкими и проценты по депозитам. Поэтому вклады сейчас – это больше средство сбережения, а не обогащения. На фоне этого все более популярными становятся комплексные продукты, такие как инвестиционные и страховые счета, покупка акций и облигаций.

Большой спрос фиксируется на накопительные счета. Это счета, на которые вы можете класть и снимать деньги в том объеме, в котором вам надо. Проценты начисляются ежемесячно – на средние остатки каждый день. То есть, деньги копятся, но, если нужно, ими можно воспользоваться в любой момент.

Кроме того, растет популярность индивидуальных инвестиционных счетов. Это очень интересная программа, по которой, размещая деньги, вкладчики могут получать не только доход, но и налоговый вычет в размере 13% на сумму не более 400 тыс. руб. в год.

Я бы еще порекомендовала оформить страховой счет. Во-первых, вы не платите за страхование жизни, во-вторых, получаете инвестиционный доход на эти деньги. В-третьих, если что-то вдруг случится, получаете выплаты. Это хорошая альтернатива вкладам, а также уход от каких-либо незапланированных трат и расходов.

– Как банк сам себя трансформировал в условиях пандемии?

– Это даже не трансформация, это была адаптация к новым условиям. Также, как и все отрасли в России, приспосабливались к работе в условиях ограничений и новых требований, которые предъявляют надзорные органы. Банк «Открытие» отреагировал на пандемию и последовавший за ней локдаун достаточно быстро.

Мы закрыли некоторые точки продаж, организовали работу по сменному графику, чтобы в случае чего можно было менять сотрудников и обеспечить непрерывный цикл работы. Несмотря на то, что в Краснодарском крае был жесткий карантин, народ в банки все равно почему-то ходил. Поэтому организовывали работу так, чтобы это было максимально безопасно и для клиентов, и для сотрудников, а также чтобы мы могли предоставлять абсолютно все услуги.

Мы гордимся тем, что в целом по банку всего за две недели в начале апреля 2020 года смогли перевести на удаленную работу 14 из 25 тыс. сотрудников. Немногие могут этим похвастаться. Мы анализировали клиентский поток и, если какие-то офисы не справлялись, открывали дополнительные отделения. Таким образом постепенно вернулись к нормальному функционированию, но опять-таки с учетом новых реалий.

– Какие выводы вы сделали из ситуации с пандемией и последовавшим за ним карантином?

– Вся эта ситуация подтолкнула к тому, что более быстрыми темпами начали развиваться цифровые технологии в банкинге. В целом сейчас 90% операций физические и юридические лица – клиенты нашего банка – могут проводить через дистанционные каналы.

Мы понимаем, что те предприятия, которые не обратят внимания на этот тренд, не станут более активно заниматься цифровизацией производства, ждет незавидное будущее. Это касается и банковской сферы тоже.

Придя в «Открытие» в 2018 году, мы начали очень пристальное внимание уделять развитию IT-технологий, цифровизации, онлайн-банкингу. Очень много пришлось делать с нуля. Например, до 2018 года в банке «Открытие» не было онлайн-банкинга для МСБ. Сейчас для малого и среднего бизнеса у нас, кроме онлайн Банка, есть sky office, который работает круглосуточно, и все вопросы предприятия МСБ могут решить с его помощью по телефону. Оценив ситуацию на рынке, мы сразу стали внедрять лучшие решения, которые уже использовались. Поэтому к началу карантина подошли чуть более подготовленными чем другие.

– В последние пару лет банковский рынок очистился от структур, которые вели высокорискованную политику. Но сегодня клиентские риски также очень высоки в связи с непростой ситуацией в экономике. Как принципы работы с рисками действуют на практике, в чем ключевые отличия политики банка «Открытие»?

– Главная особенность банка «Открытие» – совершенно свежий и практически беспроблемный портфель. Когда началась санация в 2017 году, наш портфель был полностью переоценен и основную часть наиболее проблемных активов мы передали в специально созданный банк непрофильных активов на основе банка «Траст». Сейчас наш корпоративный портфель составляет 1 трлн рублей. Портфель малого бизнеса на конец года будет насчитывать 150 млрд рублей. Из этого объема 8 млрд рублей – в Краснодарском крае. Это очень хорошие показатели: после санации мы выросли в 3,25 раза.

Если говорить честно, то начало работы в 2018 году – это был, по сути, стартап, и основной портфель по МСБ был сформирован уже в 2019-2020гг. Поэтому сейчас у нас нет ни одного крупного проблемного заемщика в корпоративном портфеле. Они не появились даже тогда, когда началась вся эта история с пандемией. Возможно, этому поспособствовало, что в апреле-мае 2020 года мы предлагали очень много программ реструктуризации. Если бы их не было, доля просрочек была бы больше. Получается, что мы и достаточно чистый портфель имеем, и помощь клиентам оказали.

Кроме того, банк «Открытие» сознательно не шел в некоторые отрасли – те, которые наши специалисты сочли потенциально проблемными. Это также позволяет сохранять портфель с минимальным уровнем просрочки.

– В чем, по вашему мнению, в ближайшие годы будут заключаться основные тренды развития банковского сектора на юге – в Краснодарском крае, в частности?

– Главный тренд – это цифровизация бизнеса. За этот год мы столько сделали для развития онлайн-банкинга, сколько в обычное время планировали внедрить за 2-3 года. Как я уже говорила, сейчас доля дистанционных банковских операций составляет 90% – в дальнейшем она будет расти еще больше.

Вероятно, те банки, которые работают не только онлайн, начнут оптимизировать свои сети. Не исключено, что некоторые банки выберут путь полного ухода в цифровую среду. Мы свою работу пока видим в классическом виде, с предоставлением всех видов услуг, но и упор на цифровизацию также будем делать – тем более, у нас есть вся необходимая инфраструктура.

Также будем оптимизировать количество оффлайн-отделений. Нет смысла в офисах, которые находятся в километре друг от друга. Нет смысла в офисах, в которые ходят 10 человек в день. Лучше научить людей пользоваться онлайн-банкингом и предоставлять им все необходимые услуги дистанционно. Сейчас это наша основная задача.

– Какие прогнозы у вас на 2021 год? Что ждет банковскую отрасль?

– От 2021 года ждем роста. Надеемся, что ситуация с коронавирусом все-таки закончится. Будем работать с большей эффективностью: ее повышение – еще один тренд наряду с цифровизацией. Надеемся, что бизнес вернется к своему обычному уровню развития, будет расти и процветать.

Мы ожидаем роста и кредитного портфеля, и пассивов. Мы также понимаем, что раньше было 870 банков, а сейчас осталось 350. Остались крупные, сильные игроки на банковском рынке, которые способны усиливать банковскую систему в дальнейшем. «Открытие» – один из самых сильных игроков сейчас. Мы пятые по размеру капитала, надеемся идти дальше и наращивать свои позиции. Пока не будем загадывать, но очень хотелось бы стать третьим игроком на рынке. Я думаю, что мы им будем.