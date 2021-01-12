Жительнице Федоровского района ошибочно уменьшили материнский капитал на 43%

В Федоровском районе Саратовской области после вмешательства прокуратуры семье произвели перерасчет размера материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что по решению ГУ Пенсионного фонда РФ в Федоровском районе заявительнице после рождения второго ребенка был выдан государственный сертификат на материнский капитал, в соответствии с которыми она имеет право на получение 453 тыс. руб., однако при обращении в клиентскую службу ПФР женщине предоставили справку о том, что из-за допущенной ошибки специалистом отделения размер материнского капитала составил на 43% меньше положенной суммы.

При этом сотрудники фонда не дали пояснения, процедура по исправлению опечаток и ошибок не инициирована.

Прокурор района внес ГУ Пенсионного фонда представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Марина Ковалева