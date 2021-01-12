По субботам между Ярославлем и Рыбинском будет ходить ретропоезд

Начиная с 16 января каждую субботу между Ярославлем и Рыбинском будет курсировать ретропоезд, сообщили в региональном департаменте транспорта. По словам директора департамента Сергея Кайгородова, ретропоезд на паровозной тяге запустила Северная пригородная пассажирская компания в сотрудничестве с региональным департаментом транспорта и ОАО «РЖД».

Новый поезд будет выполнять рейсы каждую субботу до 25 декабря 2021 года. Зимой ретропоезд будет отправляться с вокзала Ярославль-Главный в 8:52. Летом отправление будет перенесено на вокзал Ярославль-Московский на 8:36. Время в пути до вокзала Рыбинск-Пассажирский будет составлять 2 час. 15 мин. Из Рыбинска отправление ретропоезда назначено на 16:24.

Антон Антонов