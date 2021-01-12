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Краевой фонд капремонта возглавил бывший глава Кировского района

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края назначен Владимир Хлебников. Соответствующий приказ подписал заместитель председателя правительства — министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Андрей Кокорев. Как сообщили в пресс-службе министерства, господин Хлебников приступает к исполнению обязанностей сегодня, 12 января.

Владимир Хлебников имеет два высших образования — инженерное и юридическое. Ранее занимал должность командира полка ДПС ГИБДД УВД города Перми. В 2016 году он был назначен начальником контрольно-аналитического департамента пермской администрации. В 2017-м возглавил администрацию Кировского района. Летом 2020 года господин Хлебников покинул эту должность.

Дмитрий Баранов, возглавлявший краевой фонд капремонта с 2017 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. «Дмитрий Баранов выполнил основные задачи, которые были поставлены перед ним как перед руководителем фонда. С 2017 года фонд существенно увеличил объемы выполняемых работ, а с 2018 года запустил масштабное обследование всех домов в региональной программе. Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков»,— сообщил Андрей Кокорев.

Господин Баранов переходит на работу в другое краевое учреждение. Он назначен руководителем ГБУ «Центр расчетов в ЖКХ Пермского края». Предметом деятельности ГБУ является оценка проектов, оказание содействия и методологической помощи муниципалитетам в процессе подготовки проектов благоустройства общественных территорий, а также проектных решений в сфере ЖКХ.

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