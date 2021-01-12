В Энгельсе за сутки выявлено 45 случаев коронавируса

В Саратовской области подтверждено 254 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве региона. Выздоровел за сутки 231 пациент.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 38443 человек, выздоровевших - 32936.

В Саратове выявлено 106 новых пациентов, на Энгельсский район приходится 45, Балаковский — 25, Вольский — 7, Балашовский и Перелюбский — по 6, Аткарский, Лысогорский и Питерский — по 5, Аркадакский, Екатериновский, Озинский, Ровенский, Романовский и Татищевский — по 4, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Ершовский, Красноармейский, Саратовский и Советский — по 3, Дергачевский и Хвалынский — по 1-му.

У 100 заболевших диагностирована пневмония, у 133 – ОРВИ, бессимптомное течение – у 21 пациента. В числе заразившихся 31 ребенок, 50 взрослых от 50 до 59 лет, 89 – старше 60 лет.

Марина Ковалева