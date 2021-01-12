СК возбудил уголовное дело о похищении чеченского оппозиционера в Геленджике

Следственный отдел СКР по Геленджику возбудил уголовное дело о похищении 19-летнего Салмана Тепсуркаева, модератора Telegram-канала 1ADAT (сообщество 1ADAT позиционирует себя как народное движение в Чеченской Республике против действующий власти). Об этом сообщает «Комитет против пыток». Он был похищен 6 сентября в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. На следующий день в сети появилось видео, на котором неизвестные заставляют оппозиционера истязать и ругать себя, в том числе сесть на бутылку. По версии правозащитников, похитители вывезли господина Тепсуркаева на территорию Чечни.

14 сентября представители «Комитета против пыток» обратились в Следственное управление СКР в Чечне с сообщением о преступлении. Но в ведомстве отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.

«27 ноября 2020 года по факту похищения Салмана Тепсуркаева после проведения дополнительной проверки следователь следственного отдела по Геленджику СУ СК РФ по Краснодарскому краю Глеб Лебедев возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору)«, - говорится в сообщении правозащитной организации..

Местонахождение Салмана Тепсуркаева до сих пор неизвестно.

Наталья Решетняк