«Ярушкинскому дендропарку» в Ижевске присвоили статус особо охраняемой территории

Статус особо охраняемой природной территории местного значения присвоили «Ярушкинскому дендропарку» в Ижевске по требованию прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что в 2012 году правительство республики передало Ижевску три земельных участка, расположенных в Завьяловском районе. Они составляли территорию «Ярушкинского дендропарка» и относились к категории особо охраняемых территорий. При этом администрация города не внесла сведения о этих участках в соответствующий кадастр. Надлежащее содержание территории не осуществлялось, режим особой охраны установлен не был. Так удмуртский природоохранный межрайонный прокурор внес по данному факту представление. Территория получила статус особо охраняемой 30 декабря 2020 года.