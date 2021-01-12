В Татарстане осудили второго фигуранта дела о попытке подрыва ж/д путей

Тукаевский райсуд приговорил второго фигуранта дела о попытке подрыва железнодорожных путей к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Напомним, сам инцидент произошел летом 2019 года. Тогда силовики предотвратили теракт на ж/д путях в Тукаевском районе Татарстана. По данным ФСБ, его готовили двое сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Их задержали. В ноябре 2020 года одного из фигурантов приговорили к 14 годам лишения свободы.

Отмечается, что второй осужденный будет отбывать первые три года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 350 тыс. руб.

"Ъ-Казань"