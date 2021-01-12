Риэлтора из Удмуртии будут судить за серию мошенничеств с квартирами

42-летнего риэлтора из Воткинского района Удмуртии будут судить за 14 мошенничеств с квартирами (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сумма причиненного ущерба потерпевшим составила почти 10 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике. За данные преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Установлено, что обвиняемый искал в Воткинске граждан, злоупотребляющих спиртным и имеющих долги по оплате коммунальных услуг. Он предлагал им помочь продать квартиры и комнаты, погасить долги и приобрести другое жилье. Затем злоумышленник убеждал потерпевших оформить на него доверенность на право распоряжаться их недвижимостью, после чего продавал его, оставляя деньги себе.