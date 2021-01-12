Прокуратура Республики Алтай проводит проверку после смерти супруги Василия Шукшина

В Республике Алтай региональная прокуратура проверяет информацию о неоказании своевременной медпомощи первой супруге актера и режиссера Василия Шукшина, сообщает пресс-служба ведомства.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

Мария Шумская скончалась 2 января 2021 года в 90 летнем возрасте. Как сообщали региональные СМИ, когда женщине стало плохо, ее опекун вызывал скорую шесть раз. Медработники якобы отказали в госпитализации, сославшись на то, что госпожа Шумская может заразиться коронавирусной инфекцией.

Екатерина Лукашевич