Администрацию Кизела заподозрили в нарушении закона при подготовке к отопительному сезону

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения администрацией Кизела и ООО «УралГазСтрой» Закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольного ведомства, это произошло при заключении контракта на подготовку систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду 2019/2020 года.

Как сообщает пресс-служба УФАС, контракт был заключен в 2019 году без проведения конкурса, под предлогом необходимости ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Однако норма закона предусматривает возможность заключения контракта с единственным поставщиком лишь в том случае, если речь идет о необходимости ликвидировать последствия аварии или чрезвычайной ситуации в сжатые сроки.

«Необходимо учитывать, что обстоятельства для заключения контракта без проведения конкурентной процедуры на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе должны обладать свойствами внезапности, чрезвычайности и непредотвратимости. Между тем из материалов проверки не следовало, что нужда в указанной закупке возникла внезапно. Следовательно, администрация Кизела не имела оснований заключать контракт в обход конкурентных процедур»,— пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

Подозрения антимонопольного ведомства вызвал и тот факт, что администрация Кизела приняла решение о закупке 11 июля 2019 года, при этом сам контракт был заключен с единственным поставщиком 19 августа, то есть более чем через месяц, что ставит под сомнение внезапность и чрезвычайность ситуации.