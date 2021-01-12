Алтайский край вышел на плато по коронавирусу В регионе не наблюдается рост инфекции

Эпидситуация в Алтайском крае вышла на плато, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, роста инфекции не наблюдается, при том, что тестирование ведется ежедневно.

«Отмечу, что в этом году количество обращений к медикам в новогодние каникулы снизилось. Причем не только в поликлиники, но и в скорую помощь. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 30 528 вызовов СМП, в текущем году — 27 501 вызов»,— сказал господин Попов на аппаратном совещании.

Согласно информации краевого минздрава, ожидается очередное поступление вакцины в количестве 3,8 тыс. шт.

Прививки поставили 1 815 человек, 332 прошли двукратную вакцинацию.

По данным регионального оперштаба, за весь период пандемии в крае выявили 35 357 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 31 770 человек, умерли 1 689 пациентов. На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 1 741 человек.

Юлия Сасевич