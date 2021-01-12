В ТРЦ «Планета» откроется семейный активити-парк Superland

Весной 2021 года в ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б, откроется семейный активити-парк Superland. Сейчас объект находится на этапе строительно-монтажных работ, сообщили в пресс-службе MallTech — девелопера «Планеты». Активити-парк Superland расположится на втором этаже ТРЦ «Планета», его площадь составит 2,5 тыс. кв. м.

Superland будет включать в себя батутный комплекс, лабиринты, горки, качели, поролоновую яму, футбольное поле, детский скалодром, пневмопушки, аэрохоккей, тарзанку и другие развлечения. На территории парка откроется также семейное кафе.

Superland — это сеть парков активного отдыха, насчитывает парки в таких городах, как Архангельск, Ижевск, Набережные Челны, Воронеж, Самара и Пенза.

Напомним, строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года, застройщиком является московский девелопер MallTech, генподрядчик — АО «Ренейссанс Констракшн» (контролируется турецкими бизнесменами). Общая площадь торгово-развлекательного центра составит 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, среди них бренды Reserved, Uniqlo, Hoff, «Золотое Яблоко». Одним из ключевых арендаторов ТРЦ станет кинотеатр объединенной сети «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино». Кроме того, в «Планете» откроется 19 кафе и ресторанов, общая вместимость фудкорта составит 1,1 тыс. посадочных мест.

Ранее предполагалось, что ТРЦ «Планета» сдадут в IV квартале 2020 года, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации застройщик перенес открытие «Планеты» на февраль 2021-го. В августе сообщалось, что ввод объекта в эксплуатацию снова отложен — до марта-апреля 2021 года.