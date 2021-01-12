В Югре коронавирус выявили у 205 человек

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) было подтверждено 205 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе. Всего с начала пандемии в ХМАО зафиксировано 43 715 случаев заболевания COVID-19, при этом 40 001 человек уже выздоровел.

За сутки в округе зафиксировано еще шесть летальных случаев от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончался 591 человек. Среди госпитализированных больных 86 человек находятся в тяжелом состоянии, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Больше всего человек заразились в Сургуте — 56. В Ханты-Мансийске COVID-19 подтвердился у 49 пациентов, в Нижневартовске — у 15, в Урае — у 14. На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у одного человека заболевание протекало бессимптомно.