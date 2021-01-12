Криминального авторитета задержали в Новосибирской области

Следователи ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили в отношении 36-летнего местного жителя уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Сотрудники полиции, регионального УФСБ России и ГУФСИН по области при поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по региону задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального главка.

Как установили следователи, мужчина с января 2020 года «вынуждал подчиняться» людей с криминальным статусом ниже, чем у него.

Он «распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории области».

Во время обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты банковские карты, а также мобильные телефоны. Задержанного поместили под стражу. Как уточняется, по ст. 210.1 УК РФ предусматривается наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет.

Екатерина Лукашевич