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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Виктор Агеев сохранил должность первого замглавы Перми

Виктор Агеев вновь исполняет обязанности первого замглавы Перми. Ранее эту должность непродолжительное время занимал Алексей Демкин, назначенный депутатами городской думы исполняющим полномочия главы Перми. Как пояснили “Ъ-Прикамье” в мэрии, Виктор Агеев вернулся на пост первого вице-мэра «с 16 декабря, на период вакансии».

Ранее сообщалось, что все заместители главы Перми после ухода мэра Дмитрия Самойлова остались на местах до проведения конкурса на должность руководителя администрации. Он должен состояться весной этого года.

Отметим, после назначения исполняющим полномочия главы Перми Алексей Демкин в интервью “Ъ-Прикамье” заявлял, что намерен определиться с исполняющим обязанности первого заместителя в ближайшее время.

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