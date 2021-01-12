В Рыбинске несколько районов остались без тепла, воды и электричества

В городе Рыбинске Ярославской области утром 12 января произошла крупная коммунальная авария, сообщают «Рыбинские известия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. По данным издания, авария произошла в 5:10 на линии 110 КВт МРСК Центра. В результате без электричества, воды и отопления остались несколько районов Рыбинска в западной части города — от микрорайона Переборы до улицы Чкалова.

По данным пресс-службы, на линии работают аварийные бригады. К 7 часам удалось частично восстановить подачу электричества и водоснабжения. Восстановительные работы продолжаются.

По данным метеоцентра, утром 12 января в 8 часов температура воздуха в Рыбинске была минус 24 градуса.

Антон Антонов