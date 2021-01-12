Новосибирский «Нордмолл» отложил проект реконцепции за 1 млрд рублей

Новосибирский торговый комплекс «Нордмолл» (принадлежит ООО «Норд сити молл») отложил на неопределенный срок планы по реконцепции, стоимость которой оценивалась в сумму от 600 млн до 1 млрд руб.

«Глобально мы не отказались от этого проекта. Но изменения в отрасли неизбежны, и сейчас мы активно ищем более гибкую формулу для его реализации», — сообщила “Ъ-Сибирь” гендиректор «Норд сити молла» Юлия Кладова. Как именно изменится проект, она уточнила, сославшись на то, что переговоры по нему еще не завершены.

Как сообщалось, проект реконцепции был анонсирован компанией в июне 2019 года. Площади комплекса планировалось преобразовать в формат суперрегионального ритейл-парка, который объединит на одной площадке арендаторов, работающих в ценовых сегментах «средний» и «средний минус»: продуктовый ритейл, детские товары, одежда, обувь, развлечения, спорт, товары для дома, фуд-корт и развлечения. В каждом из сегментов планируется свой «якорный» арендатор.

В результате преобразований посещаемость ритейл-парка должна была увеличиться почти в 10 раз, до 30-40 тыс. человек в день.

Компания планировала к лету 2020 года завершить проектирование и начать строительство, чтобы в марте 2021 года уже запустить проект.

Первая и вторая очереди «Нордмолла» общей площадью 112 тыс. кв. м (около 2,6 тыс. торговых мест) введены в эксплуатацию в 2016 году, третья — в 2017 году. Инвестиции в проект составили 5 млрд руб. ООО «Норд сити молл» владеет кипрская Vochna Holdings Co. Limited. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка «Норд сити молла» составила 79,9 млн руб., чистый убыток — 345,5 млн руб.

Дарья Решетникова