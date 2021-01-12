Участников ОПГ будут судить в Кузбассе за незаконное обналичивание более 1,3 млрд рублей

В Кузбассе будут судить шестерых членов ОПГ, которая занималась отмыванием денег. В течение трех лет работы с 2015 по 2017 годы преступники смогли обналичить более 1,35 млрд. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Организаторами группы стали неоднократно судимый мужчина из Кемерово и его жена, имеющая опыт работы в банковской сфере. Обвиняемые незаконно выводили денежные средства из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого они под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли деньги клиентов на счета, подконтрольных фирм, после чего обналичивали.

Для вывода денег злоумышленники через подставных лиц зарегистрировали 19 компаний в Кемеровской и Новосибирских областях. Услугами ОПГ пользовались клиенты из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов. На незаконной банковской деятельности обвиняемые заработали 60 млн руб. Часть этой суммы с помощью фиктивных финансовых операций была легализована.

Уголовное дело направлено в суд. «В зависимости от роли каждого из участников, им вменяется вина за осуществление незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконное создание юридического лица (ч.3 ст. 35 —п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ), легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ)»,— говорится в сообщении ведомства. Наказание по статьям предусматривает лишение свободы до семи лет.

Даниил Тарабукин