Скончался бывший начальник Пермской таможни

Ушел из жизни экс-руководитель Пермской таможни Валерий Фалетов. Об этом в своем Facebook сообщил советник регионального департамента ВГТРК Пермского края Валерий Сергеев. «По комсомольскому призыву он поступил и более 20 лет отдал свои силы и знания органам государственной безопасности, закончив службу в звании полковника. В 1995 году ему предложили возглавить Пермскую таможню, где он проработал 7 лет, закончив службу в звании генерал-майора таможенной службы. Ответственность, чувство Долга и воинской Дружбы всегда отличало Валерия Германовича в жизни», - написал господин Сергеев. Валерию Фалетову было 76 лет.