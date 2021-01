Стилисты поневоле

В Милане прошла Неделя мужской моды, которая открыла череду крупнейших показов от-кутюр в Европе. По карантинному регламенту — онлайн. Пусть и так, лишь бы именитые дизайнеры по-прежнему выступали визионерами, задающими тренды на сезоны вперед. На деле же вышло, что они скорее отражают предпочтения, сложившиеся за время пандемии у массового потребителя. Какой он, стиль эпохи ковида, попытался разобраться «Огонек».

Мария Портнягина

Зрители модных трансляций наблюдали на своих экранах смену коллекций, как это принято, на будущие холодные сезоны — осень/зиму 2021/2022. Набор вроде очевидный: верхняя одежда, костюмы, свитера. Но то мелькнет пальто, напоминающее стеганое одеяло. То кальсоны, будто вязанные бабушкой. То мужской плащ, струящийся, как дамский пеньюар. Но чаще брюки с пиджаком на показе то одного модельера, то другого лишь прикидываются костюмом, на обывательский взгляд: натурально — пижама!

Пожалуй, не найдется на земле взрослого разумного существа, за время карантина не шутившего о нарядах не по дресс-коду на рабочих Zoom с выключенными веб-камерами. Треники с пузырящимися коленями, застиранные халаты, да те же семейные трусы поминались всуе. Но, пожалуй, больше всего острот досталось пижаме. Даже в России. Хотя, казалось, этот предмет домашнего гардероба не так у нас чтобы народный. Те же курьеры, навещавшие соотечественников во время жестких ограничений на передвижения, жаловались друг другу в чатах, что насмотрелись всякого. Из частых замечаний: заказчики встречали их на пороге квартир хорошо если в полунеглиже.

В западной же прессе пижама предстает одной из главных примет, а теперь, спустя время, и символов ковидной эпохи. В ней якобы кричит стремление к комфорту, не только физическому, но и психологическому, когда ты вынужденно замкнут в четырех стенах. Эту идею педалируют обозреватели, в том числе британской The Guardian и американской The New York Times, в разделах о стиле жизни. Там же рассуждают о пижамотерапии и ссылаются на психологов, которые действительно ввели специальный термин — self-care clothes («одежда для заботы о себе»).

Продолжая медицинскую аналогию: на Неделе моды в Милане один дизайнер объяснила выбор яркой гаммы коллекции просто: «Цвета — это витамины». В том смысле, что сочная по цвету одежда поможет поднять настроение в наш тревожный век.

А на другом конце света, а именно в Японии, нашлись предприимчивые умы, решившие на карантинной пижамомании заработать. Стартапер Иссай Ёсида выпустил приложение, которое позволяет пользователю во время видеозвонков заменять свое реальное одеяние (читайте: пижаму) на уместный наряд из виртуальных шаблонов (как именно приложение работает, «Огонек» писал в № 46 за 2020 год).

Радикальный подход предложила читателям газета The Wall Street Journal: по сути, легализовать пижаму. «Пижама — новая униформа», когда все в пижамах, «стирается и социальная граница между мужчинами и женщинами», фантазирует издание.

Хотя бы ради справедливости надо сказать: пижаму приметили и у нас, но, как всегда, на свой лад. В новогодних фотосессиях (они популярны уже несколько лет у отечественного городского класса), как полагается, в студии, украшенной по-праздничному, в канун 2021-го россияне (чаще россиянки) позировали... в пижаме. Конечно, нарядной, лучше под шелк, поскольку свой высокий статус в соцсетях, для которых зачастую и предназначены снимки, необходимо поддерживать.

К слову, этому разрыву между так называемыми статусным и осознанным типами потребления (их включают в признаки развивающихся и развитых стран соответственно) карантин вообще придал новое измерение.

Вслед за падением доходов люди по всему миру сократили свои расходы, в том числе на одежду. Компания McKinsey подвела неутешительный итог 2020-го для мировой модной индустрии (здесь еще обувь и аксессуары): сокращение на 30 процентов. Еще сильнее просел рынок люксовых товаров — на 39 процентов.

Даже инфлюенсеры в соцсетях призадумались (о том, как они влияют на юные неокрепшие умы, читайте в материале «Лайк имущие», «Огонек» № 43 за 2020 год). Если прежде их популярность держалась на брендовой одежде, которую они по рекламным контрактам демонстрировали в своих аккаунтах, то в кризисное время оторванность от массы своей аудитории могла стать поистине рискованной: уместен ли люкс перед подростками, одетыми в дешевый масс-маркет? Тренд задали американские Instagram-звезды, разбавляющие свой гардероб «более демократичными марками». И вовсе нонсенс: некоторые реанимировали когда-то популярный жанр видеоуроков о том, как сделать юбку или футболку своими руками.

Пока у одних «демократизация», у других во главе угла ориентация на экологию. Как выявил опрос жителей ЕС о том, что им как потребителям важно в постковидную эпоху, большинство сторонников, по 83 процента, набрали два условия: долговечность вещей (при возможности сдать их в переработку) и минимальное использование пластика при их производстве.

Исследование McKinsey подтверждает общую тенденцию на осознанность. Потребительские привычки, прогнозирует компания, изменятся в пользу выбора более качественных товаров (они, по идее, прослужат дольше). А еще вместо того, чтобы выбросить вещь сразу после появления дефекта, все больше людей заявляют, что подумают, как ее отремонтировать.

Эти заявления понятны и одобряемы, однако до воплощения намерений в жизнь еще далеко.

Трансляция модного шоу Fendi на улице в Милане Фото: Antonio Calanni, AP

С первыми карантинными ограничениями весной 2020-го онлайн-магазины не перестают рапортовать о беспрецедентных продажах. Бум онлайн-торговли! Хотя, как известно, как раз зависая в Сети, человек больше склонен к импульсивным покупкам. Вдобавок стресс, который многие переживают из-за пандемии, стимулирует желание порадовать себя обновкой.

Так или иначе, в выигрыше опять пижама и, шире, домашняя одежда: по оценке Adobe Analytics, прирост в этом сегменте за 2020 год составил 43 процента. Но, конечно, не только они пользуются повышенным спросом, а в принципе вся удобная одежда из мягких тканей, различный трикотаж.

Домашний гардероб в локдаун оккупировала соответствующая этим качествам спортивная и уличная одежда: тренировочные штаты, худи, толстовки... В комплект к ним идут тапки и кроссовки — их продажи тоже выросли.

В связи с этим тревожный прогноз в конце прошлого года выдала аналитическая компания Edited: Великобритания может столкнуться с дефицитом удобной одежды. Сразу по нескольким причинам: одна — возросший спрос, другая — фабрики в Юго-Восточной Азии, где в основном и производится продукция для массового потребителя, по-прежнему закрыты или работают частично, и, наконец, доставка уже готового товара не гарантирована из-за последствий локдауна и «Брексита».

У немцев, в свою очередь, собственные тревоги. По информации телеканала Tagesschau, за один только декабрь 2020-го на складах крупных торговых сетей и частных магазинов в Германии скопилось 300 млн единиц нераспроданной одежды. Журнал Focus обращается к экспертам, чтобы разобраться: что делать с таким количеством тряпок и если утилизировать, то как? Вопрос открытый.

Издание Der Bund пишет о взрывной популярности одежды для зимних видов спорта — и это когда курорты закрыты из-за карантина. Версия, почему так, нашлась: немцам хочется вернуть привычное течение жизни. И если на альпийские склоны в этот сезон не попасть, выход — разгуливать в горнолыжном наряде у себя в городе. Suddeutsche Zeitung предполагает другие неожиданности 2021-го, связанные с локдауном из-за пандемии: особенно популярным станет зеленый цвет. Объяснение незатейливое: сидя по домам, люди истосковались по природе. О буме вязания сообщает Berliner Zeitung: рукоделие для людей — медитация, чтобы унять тревоги. Но также повод нарядиться в новую, да еще и самодельную вещицу.

Если вернуться к общемировым переменам в манере одеваться, то микротрендом стал взрывной рост сервисов по аренде одежды, особенно брендовой. Одеться хочется по-прежнему с шиком, а поводов выгулять наряд в локдаун поубавилось, так что аренда стала реальным решением для определенного круга потребителей, как пишет Bloomberg.

И, наконец, макротренд: одежда «заговорила». Средством выразительности оказались маски (в пандемии они стали полноценной частью наряда, если оставить за скобками ковид-диссидентов). Статус, доход, да просто настроение человека теперь можно считать по его маске: из ближайшей аптеки с трехдневной замызганностью или с драгоценными камнями из французского бутика, а еще с надписями, картинками... В общем, ясный месседж носителя маски миру. Не заставили себя ждать «говорящие» футболки, толстовки...

В мире моды даже придумали специальный термин — sadwear: одежда, демонстрирующая, что ее хозяин в тоске и печали. Это треники с пузырящимися коленями, застиранные халаты, ну и мятая пижама.