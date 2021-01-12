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Суд продлил до 13 марта арест мэра Томска Кляйна

Кировский районный суд Томска продлил на два месяца арест мэра города Ивана Кляйна. Отстраненный глава Томска обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Он находится в СИЗО с 13 ноября 2020 года.

«Ходатайство следственного органа судом было удовлетворено, мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 13 марта 2021 года»,— сообщила пресс-служба суда (цитата по «Интерфаксу»).

В отношении Ивана Кляйна возбуждено два уголовных дела. Чиновника подозревают в незаконном выделении своей дочери земельного участка и превышении должностных полномочий в интересах семейной компании «Томское пиво». После задержания и ареста он был отстранен от должности мэра на время следствия.

Об уголовном преследовании городского главы — в материале “Ъ” «Делу томского мэра добавили семейственности».

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