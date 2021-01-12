Краевые власти ведут переговоры с политконсультантом из Удмуртии

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, краевые власти ведут переговоры с помощником сенатора от Удмуртии Юрия Федорова Константином Труфановым о работе в Прикамье. По словам источников, знакомых с ситуацией, господин Труфанов может курировать кампании провластных кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму РФ, краевой парламент и Пермскую думу. «Но пока все на стадии переговоров, делать окончательные выводы о составе штаба преждевременно»,— отметил собеседник, близкий к краевым властям.

Константин Труфанов окончил Удмуртский государственный университет по специальности «географ, специалист по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов». Работал в местных СМИ, являлся регио¬нальным представителем информационного агентства «Интерфакс». В 2009 году возглавил пресс-службу регионального отделения «Единой России» в Удмуртии. В 2010–2015 годах работал советником главы Ижевска. С 2017 года является помощником сенатора Юрия Федорова. Как отмечают собеседники „Ъ-Прикамье“, господин Труфанов уже работал в Прикамье в прошлом году — во время голосования по поправкам к Конституции РФ.