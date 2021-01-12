«Молот-Прикамье» продолжил серию матчей без побед

Хоккеисты «Молота-Прикамье» не смогли удержать победный счет в поединке чемпионата ВХЛ в Альметьевске против местного «Нефтяника» и проиграли 2-3. По ходу встречи пермская команда дважды вела в счете после бросков Александра Ремова, недавно вернувшегося в Пермь, и Василия Стрельцова. Но в третьем периоде хозяева забили решающую шайбу. Таким образом, безвыигрышная серия «Молота-Прикамье» продолжилась до восьми матчей.

Поединок с «Нефтяником» стал заключительным в выездной серии подопечных Александра Агеева. Теперь «молотобойцы» выйдут на родной лед 17 января. Соперником будет воскресенский «Химик».