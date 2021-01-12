Marks & Spencer купит бренд одежды Jaeger

Британский ритейлер Marks & Spencer находится в заключительной стадии согласования сделки о покупки бренда мужской и женской одежды Jaeger, сообщил Reuters со ссылкой на заявлении компании.

Как уточнили в пресс-службе Marks & Spencer, приобретение бренда проходит в рамках стратегии по пополнению своего сегмента одежды новыми именами. Сделку планируется завершить до конца января. Ее сумма не разглашается.

Marks & Spencer — крупнейший британский ритейлер одежды. Его магазины открыты в Великобритании и еще 62 странах. По всему миру их насчитывается более 1,5 тыс. Также компания продает товары для дома, мебель, продукты и финансовые услуги.