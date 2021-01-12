ТОСам дадут совет

Утверждено положение о совете по территориальному общественному самоуправлению при губернаторе Самарской области. Основной целью совета является повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти, МСУ и органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Эксперты считают, что создание такой структуры решит проблемы пересечения функций ТОСов и управляющих микрорайонов, а также объединит ТОСы региона и определит единое направление их деятельности.

В Самарской области утверждено положение о совете по территориальному общественному самоуправлению при губернаторе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Структура создана для повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Контроль за выполнением постановления возложен на департамент внутренней политики Самарской области.

В основные функции совета входят разработка предложений и рекомендаций по развитию ТОС в Самарской области, проектов нормативных правовых актов по вопросам ТОС, а также по совершенствованию взаимодействия между органами исполнительной власти области, органами МСУ, ТОС и населением. Также совет может разработать предложения по совершенствованию федерального и регионального законодательства в сфере ТОС, по формированию госпрограммы поддержки ТОС региона. Члены совета будут изучать, обобщать и распространять лучшие практики ТОС в регионе, готовить предложения по повышению эффективности вовлечения населения в решение задач развития своих территорий.

Совет состоит из председателя Дмитрия Азарова, двух его заместителей, секретаря и членов совета (участвуют в работе на общественных началах). Заместителями председателя являются вице-губернатор, руководитель департамента внутренней политики региона Дмитрий Кочергин и председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. Секретарь совета — руководитель управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики Ирина Кочуева. В состав совета входят главы Самары, Сызрани, Новокуйбышевска, Тольятти, Чапаевска, министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, 13 председателей ТОСов, депутат Госдумы РФ Виктор Казаков, зампредседателя комитета по МСУ губернской думы Вера Попова, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований области» Дмитрий Славецкий и другие.

О создании совета ТОС при губернаторе заговорили во время обсуждения законопроекта «О государственной поддержке ТОС в Самарской области» на заседании профильного комитета губдумы в 2019 году. Законодательная инициатива была разработана для создания условий развития ТОС, предусматривающих основы господдержки. В июле того же года закон вступил в силу. Восьмая статья закона посвящена совету по ТОС при губернаторе.

В минувшем году в закон «О государственной поддержке ТОС в Самарской области» были внесены изменения — совету передали полномочия регионального правительства по изучению и направлению доклада о состоянии проблем и перспективах развития ТОС в губернскую думу, органы МСУ и СМИ.Данный механизм должен «повысить уровень привлечения общественности к участию в развитии ТОС», поясняли региональные власти.

«ТОСы созданы достаточно давно. Территории их определяли думы городского округа. Работали они неплохо, но в связи с тем, что появились новые структуры — управляющие микрорайонами, функции ­ТОСов и управляющих начали пересекаться. По крайней мере, по Самаре ряд председателей ТОСов перешли в систему управляющих микрорайонов, потому что там была зарплата, лучше условия. Но актив ТОСов остался. Считаю, этот совет станет структурой, которая поможет ТОСам по-новому работать в новых условиях. С условием того, что есть управляющие микрорайонами и ТОСы»,— говорит руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль», председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по МСУ, строительству и ЖКХ Виктор Часовских.

Эксперт отмечает, что профильная комиссия Общественной палаты ранее рассматривала данную проблему дублирования функций двух структур: «Мы обсуждали эту проблему в начале прошлого года. Тогда мы определились, что нужна какая-то структура, которая бы объединяла ТОСы области, вырабатывала единый поход по решению проблем, определяла направление их деятельности. Такая структура создана. Главная задача — не конкурировать с управляющими микрорайонами, а работать с ними сообща. Думаю, ТОСы получат определенный толчок — структуру, которая будет направлять их. Раньше, например, в Самаре этим занимался город — координировал деятельность ТОСов, осуществлял методическую, организационную помощь».

Ани Айвазян