«Самара Арене» покажут новую жизнь

Правительство Самарской области к 1 марта 2021 года утвердит финальный сценарий масштабного развития территории площадью 240 га вокруг стадиона «Самара Арена», возведенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального министерства строительства. В октябре 2020 года власти в рамках международного конкурса отобрали четыре проекта развития прилегающей к стадиону площадки. Проекты предусматривают создание технокампуса, медицинского кластера, центра водных видов спорта, театра, ландшафтного парка, жилой застройки и т.д. Эксперты отмечают, что территория обладает высоким потенциалом для развития, если не ставить в приоритет строительство жилья.

Региональные власти намерены в 2021 году составить план эффективного использования территории вокруг стадиона «Самара Арена», главного объекта инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу 2018 года. К 1 марта этого года правительство региона, согласно информации на сайте областного минстроя, утвердит финальный сценарий развития территории возле стадиона, площадь которой составляет 240 га. К началу июня планируется утвердить окончательную архитектурную концепцию проекта развития площадки рядом с «Самара Ареной». К сентябрю текущего года региональное министерство должно подготовить лоты для проведения аукционов на право развития земельных участков.

В октябре 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвел итоги открытого международного конкурса на разработку концепции развития площадки. Финалистами стали ООО «Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис», ООО «АйЭнДи Аркитектс», АО «КПМГ» и ООО «Аврора Групп». «По результатам выступлений финалистов члены жюри определили победителя открытого международного конкурса. Им стал консорциум „КПМГ“. В его составе — итальянская компания LAND Srl, московское „Архитектурное бюро Асадова“ и Самарский государственный технический университет»,— сказано на сайте правительства.

Проект каждого из финалистов конкурса предстоит доработать в соответствии с новыми предложениями и замечаниями членов жюри, после чего все концепции будут переданы региону для дальнейшей работы. Вышедшие в финал участники предлагают построить на прилегающей к стадиону площадке технокампус, медицинский кластер, центр водных видов спорта, театр, ландшафтный парк, осуществить жилую застройку и т.д. В качестве механизма реализации преду­смотрены государственно-частное партнерство, аукцион или государственное ­финансирование.

• Самарский стадион является самым дорогим объектом, построенным к мундиалю 2018 года — на возведение здания потрачено около 23 млрд руб. Далее следуют стадионы в Волгограде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Эти спортивные объекты обошлись бюджету страны в порядка 19 млрд руб. На обслуживание «Самара Арены» регион в год тратит около 200 млн руб.

В конце декабря минувшего года завершился конкурс на строительство крытого футбольного манежа рядом с «Самара Ареной». Контракт на строительно-монтажные работы подписан с АО «ВТС–Метро». Судя по описанию на сайте регионального правительства, манеж предназначен для тренировочного процесса спортсменов и для проведения региональных соревнований. Его площадь составит 15 тысяч квадратных метров, высота — не более 18 метров. «Внутри манежа разместятся футбольное поле с искусственным газоном, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, массажные комнаты, разминочные залы, пункт допинг-контроля, тренажерный зал, административные и служебные помещения, гардероб, гараж для техники»,— уточняется в ­сообщении.

В конце 2018 года областные власти во главе с Дмитрием Азаровым уже предпринимали попытку эффективного использования наследия ЧМ2018. Правительство Самарской области анонсировало создание обновленной концепции использования стадиона «Самара Арена» и прилегающей территории. Инвесторы предлагали построить около него Дворец пляжных видов спорта, концертный зал и инклюзивный детский спортивно-игровой парк. Воплотить в жизни удалось только последний проект. Детский инклюзивный игровой парк, рассчитанный на 300 тыс. посетителей в год, открылся в октябре 2019 года. Бывший губернатор области Николай Меркушкин также неоднократно анонсировал инвестиционные проекты возле стадиона, однако ни один из них не удалось реализовать.

Эксперты считают, что территория самарского стадиона обладает серьезным потенциалом для развития и может стать новым центром притяжения жителей северной части Самары. «Самые первые идеи относительно того, как развивать площадку, на мой взгляд, были слишком масштабные, поэтому их не удалось воплотить в жизнь. Например, научный „Гагарин-центр“. В целом территория выглядит очень привлекательной. Уже сейчас там можно наблюдать большое количество прогуливающихся людей. Других мест для отдыха в этой части Самары не так много»,— говорит руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов. Как он отмечает, стадион не должен восприниматься только как футбольная арена: «Там должна быть площадка для культурно-массовых мероприятий. Учитывая пандемию, на стадионе у людей есть возможность соблюдать социальную дистанцию». По словам господина Степанова, территория сможет развиваться успешно, если станет свободной экономической зоной. «Малые предприятия могли бы работать, например, без региональных налогов на протяжении трех или пяти лет. Так будет развиваться предпринимательство, а город получит инфраструктуру»,— считает депутат.

Как добавляет доцент НИУ ВШЭ советник губернатора Самарской области Виталий Стадников, планы развивать зону вокруг стадиона потерпят неудачу, если в приоритете окажется строительство жилья. «Нужно сосредоточиться на развитии культурных, образовательных и спортивных функций. Чем больше спортивных объектов, тем лучше. Необходимо создавать научные организации, выставочные центры, медицинские компании. Все это будет притягивать коммерцию. Территория хорошо подходит для логистики, земля там слишком ценная для логистического центра»,— говорит Виталий Стадников.

Сабрина Самедова