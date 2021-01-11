На Урале полиция задержала мужчину, получившего посылку с пистолетом

В Свердловской области задержали безработного местного жителя 1965 года рождения подозреваемого в незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Задержание провели сотрудники уголовного розыска ОВД Серова совместно с коллегами из районного отделения ФСБ.

Как пояснил полковник Горелых, мужчина был задержан силовиками в тот момент, когда он забирал на почте посылку, внутри которой находился пистолет в разобранном виде. Он относится к боевому нарезному огнестрельному оружию модели «ТТ» калибра 7,62 мм. Разрешение на право ношения и хранения данного оружия мужчина не имеет.

Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД «Серовский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

«В рамках проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий, в том числе при обысках в квартире и частном доме подозреваемого, сотрудниками полиции обнаружено и изъято около 20 предметов, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами "Маузер", "Парабеллум", "Reck" и другие. Также изъяты более 5 тыс. патронов различного калибра и основные части оружия. В настоящее время изъятый арсенал в рамках возбужденного уголовного дела направлен на экспертизу. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— отметил полковник Горелых. Расследование уголовного дела продолжается.