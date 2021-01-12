Покинул «с легким сердцем»

Депутат Саратовской областной думы единоросс Дмитрий Чернышевский написал заявление об уходе из регионального парламента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, со стороны чиновников областного правительства к нему поступило предложение отказаться от кресла в региональном заксобрании после того, как он написал пост, в котором он раскритиковал действия чиновников правительства региона по борьбе с коронавирусом. Вице-губернатор области Игорь Пивоваров, который, по словам господина Чернышевского, рекомендовал ему уйти из облдумы, недоступен для комментариев. Эксперт считает, что депутат устал от нерациональных действий «Единой России».

Депутат Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский («Единая Россия») намерен досрочно сложить полномочия. Об этом он вчера написал на своей странице в Facebook. Господин Чернышевский пояснил, что принял такое решение после разговора с вице-губернатором региона Игорем Пивоваровым, который рекомендовал ему добровольно отказаться от мандата. Беседа, по словам господина Чернышевского, произошла после того, как он 10 ноября прошлого года опубликовал на своей странице пост о «показушности действий областного правительства в борьбе с эпидемией коронавируса» и предложил его «разогнать».

Пост был посвящен заявлениям ряда чиновников о передаче служебного транспорта на нужды медучреждений. Господин Чернышевский назвал это «пиар-фокусами». «… Сегодня ковидных „сдают“ в приемном покое по пять часов. …И все это время скорая ждет. Наладьте нормативную сдачу привезенных пациентов в больницы — и у вас машин на все хватит!» — написал Дмитрий Чернышевский. Он также отметил, что его «поражает тупость саратовских чиновников», и предложил «разогнать» областное правительство и назначить новое. «И комиссаров в пыльных шлемах с наганом в руке. Тогда быстро все завертится — и томографы заработают, и лекарства появятся»,— написал депутат.

Вчера Дмитрий Чернышевский написал, что после публикации поста его якобы вызвали к вице-губернатору Игорю Пивоварову и предложили уйти из депутатов. «Не буду здесь оценивать этот повод для моей отставки. Скажу только, что я могу им гордиться. Разумеется, мне известна подлинная причина такого решения… Но я должен сказать, что у меня и самого накопилось многое относительно политики, которую фракция „Единой России“ проводит в областной думе»,— отметил депутат. Он, в частности, упомянул решения в области образования и здравоохранения, которые назвал «ошибочными», «бухгалтерскую «оптимизацию» здравоохранения в период пандемии», передачу технических работников, обеспечивающих жизнедеятельность школ, на районные бюджеты «в силу скудости и дефицитности последних», что, по мнению парламентария, ведет «в среднесрочной перспективе к неизбежному закрытию школ в малонаселенных и отдаленных сельских поселениях». Он написал, что «с легким сердцем» покидает фракцию «Единой России» и уходит из депутатов и поблагодарил вице-губернатора Игоря Пивоварова и секретаря реготделения «Единой России» депутата Госдумы Николая Панкова, «подтолкнувших» его принять решение о сдаче мандата. От дополнительных комментариев Дмитрий Чернышевский ­отказался.

Получить комментарии вице-губернатора Игоря Пивоварова „Ъ“ не удалось, он не отвечал на звонки.

Как ранее сообщал „Ъ“, за последние несколько месяцев по разным причинам облдуму уже покинули единороссы Николай Семенец, Николай Кузнецов, Алла Лосина, Сергей Грачев, Иван Дзюбан, член ЛДПР Дмитрий Пьяных.

Депутат облдумы единоросс Алексей Антонов в своем telegram-канале написал, что решение Дмитрия Чернышевского для него не стало неожиданностью. «Депутатская деятельность — это не только громкие заявления, но и умение предлагать конкретные решения по тому или иному вопросу, отстаивать свою позицию. Справлялся ли Чернышевский со своей работой как депутат — могут сказать жители избирательного округа, который он представлял. Как исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» в областной думе отмечу, что он посещал заседания, высказывал свое мнение. Порой с ним можно было не согласиться, но полемика всегда была ценна для принятия окончательного решения»,— пояснил Алексей Антонов.

Дмитрий Чернышевский был избран в Саратовскую областную думу по спискам «Единой России» в сентябре 2017 года. Вторым номером в региональной группе № 13, по которой выдвигался господин Чернышевский, значится 28летний социальный педагог средней школы № 2 города Калининск Дмитрий Грачев. Алексей Антонов отметил, что решение, кто займет место в заксобрании, будет принимать президиум регионального политсовета «Единой России».

В июле прошлого года господин Чернышевский оказался в центре крупного скандала: он участвовал в потасовке с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко. Как писал „Ъ“, когда господин Бондаренко снимал на смартфон выступление депутата Николая Бушуева, сначала в него кинул бутылку с водой сидевший рядом с господином Бушуевым единоросс Анатолий Ципящук. Когда Николай Бондаренко попытался ответить обидчику, с верхних рядов зала сбежал Дмитрий Чернышевский, скрутил Николая Бондаренко и ударил его кулаком по спине. За драку депутаты были лишены слова на одном из заседаний.

При голосовании по повышению пенсионного возраста в России, которое проходило в 2019 году, господин Чернышевский заявлял, что не поддерживает инициативу, но должен голосовать так, как решила фракция.

Депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко считает уход Дмитрия Чернышевского «закономерным». «Думу пытаются сделать более жизнеспособной с точки зрения единороссов, более инициативной в борьбе с оппозицией. Поэтому сейчас убрали всю „старую гвардию“. Дмитрий Чернышевский был активным, но он был не совсем управляемым и подконтрольным, иногда поддерживал предложения нашей фракции»,— отметил господин Бондаренко.

Политолог Александр Пантелеев считает, что у Дмитрия Чернышевского произошло «эмоциональное выгорание». «Он умный человек (Дмитрий Чернышевский — историк, бывший проректор Саратовского государственного университета. — „Ъ“) и давно понимал, что нормы, которые принимает «Единая Россия», не всегда рациональны. К тому же, он эмоциональный человек, а в думе нужно голосовать однообразно. Видимо, в какой-то момент он устал от этого»,— считает господин Пантелеев. При этом, по мнению политолога, кому-либо мешать в заксобрании господин Чернышевский не мог.

Марина Ковалева, Сергей Петунин