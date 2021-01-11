Контрольно-счетная палата Орла обнаружила задержку финансирования выборов в горсовет

В ходе плановой проверки расходования средств бюджета Орла, выделенных муниципальным избиркомом в 2020 году на подготовку и проведение выборов депутатов горсовета, городская контрольно-счетная палата (КСП) не выявила нарушений. Об этом сообщили в самой КСП. Однако было обнаружено, что финансово-экономическое управление мэрии выделило финансирование «с опозданием на срок от 4 до 122 дней», что является нарушением закона об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ. В связи с этим профильному вице-мэру и начальнику финансово-экономического управления Игорю Краличеву направлено представление, а горсовету и мэру Юрию Парахину — информация о результатах проверки.

По данным КСП, бюджет Орла выделил на подготовку и проведение выборов 15 млн руб. Из них было потрачено 14,999 млн руб. (99,99%), в том числе 78,2% — на дополнительную оплату труда, 6,9% — на печатную продукцию, в том числе на бюллетени. Еще 6,3% от общей суммы составили расходы, связанные с привлечением граждан к выполнению в комиссиях работ и оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов.

Валерия Розбот