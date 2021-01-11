11 января, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятие

Пресс-релизы

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Депутаты гордумы Октябрьска не нашли оснований для отставки Александры Гожей

Депутаты гордумы Октябрьска на повторном рассмотрении иска прокуратуры не нашли оснований для отставки главы города Александры Гожей. Ранее надзорное ведомство требовало снятия полномочий с градоначальника в связи с конфликтом интересов.

По информации гордумы Октябрьска, при рассмотрении иска прокуратуры депутаты пришли к выводу, что в действиях главы Александры Гожей «отсутствуют признаки коррупционного правонарушения».

Ранее решение Октябрьского городского суда о снятии полномочий с главы города Александры Гожей по иску прокуратуры устояло в Самарском областном суде. С жалобой об отмене данного решения в областной суд обратилась дума ­Октябрьска.

Прокуратура установила, что в 2019 году госпожа Гожая предоставила в аренду на 20 лет своей матери — Людмиле Крешневской два земельных участка в Октябрьске площадью свыше 1,5 тыс. и 0,5 тыс. кв. м для строительства домов. В надзорном органе считают, что своими действиями женщина создала конфликт интересов, но не стала сообщать об этом в надзорную комиссию. Гордума, рассмотрев представление, не согласилась с требованием прокуратуры. Депутаты не увидели конфликта интересов и оснований для отставки мэра. Александра Гожая тогда сообщала, что земельные участки предоставлены в аренду с соблюдением всех процедур законодательства.

Андрей Сазонов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Пресс-релизы

Новости компаний

Профиль пользователя