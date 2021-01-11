В Нововоронеже хотят поставить новый памятник Аленке

Власти Нововоронежа (Воронежская область) приняли решение об установке нового памятника Аленке вместо демонтированного в конце прошлого года арт-объекта, вызвавшего широкий общественный резонанс своим внешним видом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы администрации Нововоронежа Светлану Тулинову. Как уточнила собеседница агентства, и инициатором, и спонсором установки нового памятника выступил московский бизнесмен, чьего имени она, впрочем, не назвала.

«К 15 февраля нам должен быть предоставлен эскиз нового памятника, который будет вынесен на обсуждение рабочей группы. К 1 марта он должен быть утвержден. Новый памятник в бронзе планируется установить в июне. По сути требование у нас одно, чтобы новая Аленка была красивой и миловидной»,— цитирует «Интерфакс» Светлану Тулинову.

По словам госпожи Тулиновой, первую версию Аленки, столь бурно обсуждавшуюся в СМИ и в соцсетях в конце декабря, вернули изготовителю. О дальнейшей судьбе объекта госпоже Тулиновой ничего не известно.

Напомним, памятник основательнице села Новая Аленовка в Нововоронеже демонтировали после критики местных жителей и насмешек в соцсетях. С резкой критикой в соцсетях выступили местные и неместные жители, которые потребовали от властей убрать объект. Сама фигура Аленки из-за нарушения пропорций тела и пугающего выражения лица с грубыми чертами и выпученными глазами стала героиней мемов. Решение о демонтаже открытого 18 декабря памятника было принято утром 21 декабря на заседании инициативной группы, участвовавшей в его создании. После этого у Аленки появилась и группа поддержки — люди, выступившие за сохранение памятника, а ряд частных лиц заявили о желании выкупить скульптуру.