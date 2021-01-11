Главу района направили на снежный урок Алексей Стрельников может быть наказан за участие учителей в работах по благоустройству

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пригрозил главе администрации Энгельсского района Алексею Стрельникову увольнением, если повторится ситуация с привлечением учителей к уборке снега. Инцидент произошел в минувшие выходные. По словам господина Радаева, ему стало известно, что территорию Парка покорителей космоса убирали два педагога. Секретарь реготделения «Единой России» депутат Госдумы Николай Панков сообщил, что господину Стрельникову грозит партийное взыскание. В 2019 году подобный инцидент произошел в одной из школ Саратова: учителя расчищали двор от снега и складывали его в мешки. Глава Энгельсского района признал личную недоработку в этом вопросе. По его словам, подобные случаи будут полностью исключены.



В Саратовской области администрация Энгельсского района привлекла сотрудников организаций к расчистке от снега территории Парка покорителей космоса. Среди них оказалось два работника образовательного учреждения. Вскоре после этого случая губернатор области Валерий Радаев в своем Instagram-аккаунте обратился к главе района Алексею Стрельникову с предупреждением о том, что при повторении подобной ситуации будет ставиться вопрос об отстранении его от должности.

«Ошибки повторять нельзя. Это урок всем руководителям. Уборкой территории должны заниматься профильные службы, специалисты, которые за это получают заработную плату», — отметил господин Радаев.





На инцидент отреагировал также секретарь реготделения «Единой России» депутат Госдумы Николай Панков. Он заявил, что существует проблема в управлении районом. «Зачем главе давать команду и работников соцсферы использовать на очистке снега», — написал он в своем telegram-канале «Пара слов» и добавил, что случай будет разбираться единороссами. "Думаю, партийное взыскание партийцу Стрельникову поможет принимать правильные решения в пользу людей«,— заявил господин Панков. Кроме того, он отметил, что «Саратов ушел от привлечения учителей к очистки снега».

Глава Саратова Михаил Исаев запретил привлекать педагогов к уборке городских территорий.

«Участие в подобных мероприятиях возьму под личный контроль. Случаи принудительного участия в субботниках впредь будут полностью исключены», — заверил глава района.

Заместитель главы Энгельсского района по социальной сфере Иван Дзюбан в течение дня не отвечал на звонки.

Депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко (ЛДПР), избранный от Энгельсского района, считает, что учителя должны заниматься образовательным процессом, а не «кидать лопатой снег в свои выходные». «Считаю, что сотрудники администрации в данном случае поступили неправильно. Это должен быть последний раз, когда происходят такие неподобающие случаи на территории не только Энгельсского района, но и всей Саратовской области», — отметил господин Денисенко. По его мнению, со стороны областной власти должны последовать «серьезные предупредительные меры». «Я считаю правильно, что Валерий Радаев и Николай Панков обозначили проблему, поставили ее на вид главе района», — отметил Станислав Денисенко.

Мария Шахрай