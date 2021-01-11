Губернатор Сергей Морозов выписан из больницы

Заболевший COVID-19 губернатор Ульяновской области выписан из ЦГКБ, куда он был госпитализирован 28 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Состояние здоровья Сергея Морозова стало ухудшаться 23 декабря прошлого года. Тогда, выступая перед депутатами заксобрания, губернатор часто кашлял. На следующий день, 24 декабря, он сам сообщил в соцсетях, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за температуры и кашля. Еще день спустя стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат. Сергей Морозов сообщил, что у него коронавирус и пневмония, также заразилась COVID-19 и его супруга.

По данным пресс-службы, губернатор продолжает курс лечения и будет работать в дистанционном режиме. Совещания с региональными министрами организованы в режиме онлайн.

Андрей Сазонов