Кружки и секции Тюменской области вернутся к очному формату обучения

С начала третьей учебной четверти учреждения дополнительного образования Тюменской области вернутся к очному формату обучения, сообщил оперштаб региона со ссылкой на департамент образования Тюменской области.

О том, что кружки и секции перейдут на дистанционный формат, директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер сообщил 6 ноября. На дистант также были переведены ученики 6-11 классов школ. Сейчас они тоже возвращаются к очному формату обучения.

На 11 января с начала пандемии в Тюменской области было зарегистрировано 23 083 случая заражения коронавирусом, более 23 тыс. пациентов выздоровели. Еще 214 человек скончались.

Михаил Мананников