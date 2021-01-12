Сотрудникам «Горводоканала» накапал срок

В Новосибирске вынесли приговор по делу о хищении нескольких десятков миллионов рублей у МУП «Горводоканал». Бывшие начальник службы капитального строительства «Горводоканала» Алексей Теплых и ведущий инженер предприятия Валентин Клычников обвинялись в том, что подписали фиктивные акты с завышенной стоимостью материалов для прокладки водопровода, по которым фирме-подрядчику, ООО «Сибстройальянс», необоснованно были перечислены бюджетные средства. Алексея Теплых суд приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии, Валентина Клычникова — к трем годам. Гендиректор «Сибстройальянса» Александр Еремин, заключивший сделку со следствием, в августе 2019-го был осужден на два с половиной года и уже досрочно вышел на свободу.



В Новосибирске завершился судебный процесс по делу о масштабном хищении бюджетных средств у МУП «Горводоканал». Об этом „Ъ-Сибирь“ рассказала гособвинитель, старший помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Расследование этого дела началось в 2019 году. В его основу лег муниципальный контракт на 74,5 млн руб., заключенный в 2017 году МУП и ООО «Сибстройальянс» на строительство ветки водопровода длиной 700 м в Ленинском районе Новосибирска. По версии следствия, около половины от суммы контракта — 30 млн руб. — были похищены путем замены предусмотренных соглашением материалов на более дешевые. Как выяснилось, подрядчик при прокладке водопровода использовал б/у трубы вместо новых.

Следственный отдел ГУ МВД России по Новосибирской области предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — десять лет заключения) гендиректору фирмы-подрядчика Александру Еремину. Кроме него фигурантами дела стали также начальник службы капитального строительства «Горводоканала» Алексей Теплых и ведущий инженер МУП Валентин Клычников, чьи подписи скрепляли фиктивные акты приемки. Как указывается в деле, в благодарность за подписание упомянутых документов Алексей Теплых получил от подрядчика топливную карту «Газпромнефть» на 65 тыс. руб., а также стройматериалы на 115 тыс. руб. Валентину Клычникову на банковскую карту поступили два платежа по 50 тыс. руб. Сотрудникам «Горводоканала» инкриминировали аналогичную статью УК.

Глава «Сибстройальянса» Александр Еремин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав подробные показания на других участников мошеннической схемы. Дело в отношении предпринимателя выделили в отдельное производство. В суде оно рассматривалось в особом упрощенном порядке. Материалы следствия при этом не исследовались. В августе 2019 года коммерсанту назначили два с половиной года лишения свободы, обязав возместить «Горводоканалу» ущерб в 24,5 млн руб. Сумму в 5 млн руб. бизнесмен выплатил МУП еще на следствии.

В конце 2019 года Центральный райсуд приступил к рассмотрению основного дела. В заключительной стадии судебного процесса показания дал предприниматель Александр Еремин, который к тому времени вышел из колонии по условно-досрочному освобождению. Алексей Теплых признал вину частично, Валентин Клычникова отрицал претензии силовиков, считая их необоснованными. Председательствующая в процессе судья Оксана Ефремова посчитала, что исправление бывших сотрудников МУП возможно только в условиях изоляции от общества. Алексею Теплых она назначила два года и восемь месяцев, Валентину Клычникову — три года. Срок оба будут отбывать в колонии общего режима. После оглашения приговора обвиняемых взяли под стражу в зале суда. «По существу приговором удовлетворены. По мере наказания руководство предприятия рассмотрит целесообразность обжалования»,— заявил „Ъ“ представитель МУП адвокат Сергей Николаев.

Константин Воронов