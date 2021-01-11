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На улицы Сочи вернутся эвакуаторы

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в июне 2021 года на улицах Сочи вновь начнут работу эвакуаторы. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram.

Эвакуацию машин на штрафстоянки за неправильную парковку в Сочи отменили в 2017 году. «Дорожная ситуация в праздники показала, что нам нужно пересмотреть систему движения», - отметил глава Сочи.

Вместе с тем в городе предусмотрят участки под парковки, в том числе перехватывающую в Дагомысе.

Как ранее писал "Ъ-Кубань", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил региональному минтрансу к лету 2021 года создать предприятие, которое занималось бы эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. По словам господина Кондратьева, без системы контроля проблему неправильной парковки решить невозможно.

Наталья Решетняк


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