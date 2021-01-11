На Кубани из-за болезни учителей продлили каникулы в станичной школе

В школе №11 станицы Стародеревянковской Каневского района продлили каникулы из-за большого количества заболевших учителей. Об этом сообщается в Instagram регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019). Остальные кубанские школьники начали третью учебную четверть в очном формате.

Кроме того, на данный момент в крае нет закрытых из-за COVID-19 детских садов. Вместе с тем одна группа в детсаду Приморско-Ахтырского района (18 воспитанников) закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ.

Кубанские вузы с 30 декабря находятся на каникулах, продолжают отдыхать до 12 января ученики колледжей и техникумов Краснодарского края.

Как писал "Ъ-Кубань", высшие учебные заведения Краснодарского края не готовы снижать стоимость обучения для студентов-контрактников из-за перехода на дистанционный формат обучения.

Наталья Решетняк