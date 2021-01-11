«Парма» сыграет матчи с «Калевом» в Перми

Стали известны новые даты сразу трёх игр пермского БК «Парма». Две игры на своей площадке пермская баскетбольная команда сыграют с таллиннским БК «Калев» в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ. Напомним, что в начале января «Парма» должна была сыграть матч в Таллине, но из-за карантина в БК «Калев» матч был отменен. Команды достигли договоренности что эта встреча пройдет в Перми, когда эстонский клуб прибудет в Пермь для матча регулярного чемпионата. Таким образом игры пройдут в УДС «Молот» 9 февраля и 12 февраля.

Также была перенесена и выездная игра «Локомотив-Кубань» — «Парма» в связи с участием пермского клуба в первом туре Кубка ФИБА 2020/2021.