Пирамиду вернули в суд

В Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор организатору финансовой пирамиды КПК «Рост» Андрею Макарову. В 2019 году он был осужден на три года лишения свободы за организацию незаконной деятельности по привлечению средств граждан. При этом следствие изначально квалифицировало действия обвиняемого по более серьезному составу — особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц. По данным следователей, от действий организатора пирамиды пострадали 102 жителя Челябинской области, лишившиеся 23 млн руб. В ноябре 2020 года суд в Казани приговорил господина Макарова к 13 с половиной годам колонии особого режима, признав его и шестерых соучастников виновными в обмане 3,5 тыс. жителей 23 регионов России на сумму 1,4 млрд руб.



Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске по представлению заместителя прокуратура области отменил приговор создателю финансовой пирамиды КПК «Рост» Андрею Макарову. Материалы уголовного дела переданы в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура региона.

В сентябре 2019 года Центральный районный суд Челябинска приговорил жителя Казани к трем годам лишения свободы, признав виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в особо крупном размере»). В суде было установлено, что в 2014–2015 годах господин Макаров организовал деятельность по привлечению средств 102 жителей региона на общую сумму более 23 млн руб. Вкладчикам кооператива обещали ежемесячный доход в размере 18% от вложенных средств, который сначала выплачивали за счет денег новых клиентов «при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности». Изначально органы предварительного расследования квалифицировали действия господина Макарова по более тяжкому составу преступления — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Суд первой инстанции переквалифицировал действия осужденного на ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, то есть более мягкий состав преступления, в связи с отсутствием достоверных доказательств, свидетельствующих об умысле Макарова на хищение денежных средств потерпевших. Суд кассационной инстанции согласился с доводами представления о ненадлежащей оценке собранных по делу доказательств, что повлияло на выводы о правильной квалификации действий Макарова»,— сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения в ином составе.

В ноябре 2020 года Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по еще одному уголовному делу о создании финансовой пирамиды — ООО «Кредитно-производственная компания “Рост”», которое полицейские Татарстана расследовали с 2015 года. Организация начала свою деятельность в Казани в 2013 году. За короткое время у компании появилось 40 филиалов в 23 регионах России. Суд и следствие установили, что за несколько лет создатель пирамиды с соучастниками «под видом осуществления инвестиционной деятельности» от имени КПК «Рост» похитил более 1,4 млрд руб. у 3,5 тыс. человек. Кроме создателя пирамиды Андрея Макарова, фигурантами дела стали еще шесть человек, в том числе его сестра Наталья Макарова и бывший капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. В зависимости от роли и степени участия суд признал соучастников виновными по трем статьям: ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация преступных доходов»). Создателю пирамиды назначили наказание в виде 13 с половиной лет лишения свободы в колонии особого режима. Остальные фигуранты получили реальные сроки от девяти с половиной до 12 с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима. В суде соучастники свою вину не признали.

Юлия Гарипова