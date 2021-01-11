В подвале ростовской многоэтажки обнаружили незаконный схрон оружия и боеприпасов

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как сказано в сообщении, в подвале одного из многоквартирных домов оперативники обнаружили принадлежащий мужчине «схрон средств поражения». В него входили 28 гранат «Ф-1», четыре гранаты «РГД-5», 28 запалов «УЗРГМ-2», пистолеты «ТТ» с глушителем, ПМ с глушителем и без, «Наган», автомат Калашникова, пистолет-пулемет «Кедр», винтовку Мосина и винтовку Маузер. Кроме того, в подвале хранился порох и 1,8 тыс. разных патронов. «Также установлено, что по месту своего проживания мужчина незаконно хранил основные части и комплектующие оружия, оборудование для изготовления боеприпасов»,— отметили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», ч.1 ст. 223 «Незаконное изготовление оружия» и ч.1 ст.223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Кристина Федичкина