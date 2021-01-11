Председатель правительства Удмуртии заразился коронавирусом

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заболел новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, болезнь протекает почти бессимптомно, он чувствует себя хорошо, продолжает работать, но удаленно.

«Первый больничный за время работы в Удмуртии, и сразу, что называется, в десятку. Почти год уворачивался от выпадов коронавируса, но он оказался настойчивым и нашел-таки слабое место в обороне»,— написал премьер.

Напомним, что ранее COVID-19 выявили у директора Центра территориального развития Удмуртии Вячеслава Правдзинского. До этого инфекцией переболели глава республики Александр Бречалов, глава Ижевска Олег Бекмеметьев, министр здравоохранения региона Георгий Щербак, министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова, а также руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.