Тамбовские предприниматели получили 281 млн рублей микрозаймов в 2020 году

За 2020 год 292 предпринимателя Тамбовской области воспользовались льготными микрозаймами на общую сумму более 281 млн руб., сообщили в администрации региона. Получатели направили средства на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств, в том числе на расчеты по арендной плате, выплату зарплаты, уплату налогов и сборов.

Часть этих средств — 186 млн руб. — было выделено региональным Фондом содействия кредитованию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ими воспользовались 229 представителей малого и среднего бизнеса. Такие микрозаймы выдаются без залога на срок до двух лет под 4,25% годовых. Воспользоваться этим продуктом можно будет и в 2021 году, рассказала гендиректор Фонда содействия кредитованию МСП в Тамбовской области Александра Гордеева.

Кроме того, в 2020 году при гарантийной поддержке Фондом содействия кредитованию предприниматели получили 65 поручительств на сумму почти 600 млн руб., что позволило им привлечь более чем 1 млрд руб. банковских кредитов.

Валерия Розбот