В Анапе спасли запертых в горящем доме людей

Фото: Анапский пожарно-спасательный гарнизон

В селе Джигинка (Анапа) спасли пять человек, которые оказались заперты в горящем доме. Об этом сообщается в Instagram Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

Сообщение о поджоге частного дома в проезде Железнодорожном поступило на пульт дежурного 6 января в 18.18. Звонивший сообщил, что внутри дома заперты пять человек. К месту вызова были направлены 13 человек личного состава, три автоцистерны, полицейские и бригады скорой помощи.

Выяснилось, что у стены дома горит детский манеж. Возгорание было ликвидировано за одну минуту, люди спасены.

Наталья Решетняк