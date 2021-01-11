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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижний Новгород получил официальный статус «Новогодней столицы России-2022»

Нижний Новгород получил титул «Новогодняя столица России-2022»

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Торжественная церемония передачи этого почетного статуса состоялась в Калуге.


Экспертное жюри при выборе достойного города-кандидата учитывало ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитую культурную среду, опыт проведения масштабных мероприятий, готовность к приёму многочисленных туристов и прочее.

От Нижегородской области в церемонии участвовали директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, директор по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка» и куратор проекта «Новогодняя столица России-2022» Елизавета Зубакина. Им был передан главный символ проекта — Хрустальная снежинка. Уже известно, что для встречи 2022 года в Нижнем Новгороде будут подготовлены 15 локаций, где пройдут масштабные праздничные мероприятия.

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