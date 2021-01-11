Открыта продажа билетов на прямые авиарейсы из Ярославля в Крым

В Ярославле началась продажа авиабилетов на прямые рейсы из ярославского аэропорта Туношна в Симферополь на весенне-летний сезон 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным пресс-службы авиаперелеты из Ярославля в Крым будут выполняться с 25 апреля по 27 октября.

По словам губернатора области Дмитрия Миронова, в 2020 году из-за пандемии коронавируса полеты из Ярославля в Крым начали выполняться позже обычного.

«Тем не менее это направление стало одним из самых востребованных – им воспользовались более 7 тыс. человек. Надеемся, что в этом году программа будет еще более успешной, в том числе благодаря изменению времени отправлений. Договорились с компанией-перевозчиком на дневное время вылета. Это гораздо удобнее для пассажиров с детьми и жителей других регионов, которые также пользуются авиарейсами из нашего аэропорта. Кроме того, в этом году будет продолжено авиасообщение с Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Казанью»,– отметил господин Миронов.

Полеты в Симферополь и обратно будет выполнять авиакомпания Nordwind два раза в неделю – в среду и воскресенье на 189-местном авиалайнере «Боинг 737-800». По расписанию, вылет из Ярославля назначен на 12.50. Из Симферополя самолет будет вылетать в 9.20. Время полета составит 3 часа. По данным пресс-службы, стоимость билета в одну сторону будет начинаться от 5,53 тыс. руб.

Антон Антонов