Назначен главный федеральный инспектор по Саратовской области

Главным федеральным инспектором по Саратовской области стал Виталий Сластной. Соответствующая информация появилась на сайте полномочного представителя президента в ПФО.

Из нее следует, что господин Сластной, который более 25 лет проработал в органах безопасности, занят этот пост в декабре прошлого года. До этого он в течение шести месяцев замещал должность федерального инспектора по Саратовской области департамента по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления аппарата полпреда в Приволжском федеральном округе, а ранее в течение пяти лет – ту же должность, но по Московской области и в аппарате полпреда по ЦФО.

Пост саратовского ГФИ освободился в октябре прошлого года.

Марина Ковалева